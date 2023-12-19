Шавло не верит в трансфер Мозеса в «Интер»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на возможный трансфер полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса в «Интер».

«Интер» борется за чемпионское звание и близок к этому. Не думаю, что Мозес усилит их. Это, видимо, какой-то вброс. Он уже в возрасте, свой пик Мозес прошел», — цитирует Шавло Rusfootball.

По мнению специалиста, на данный момент состав миланского клуба хорошо укомплектован, поэтому, если они и будут искать новых футболистов, то, скорее всего, молодых и перспективных.

33-летний нигериец выступает за «Спартак» с 2020 года. За это время он провел 78 матчей, забил десять голов и отдал десять результативных передач.

«Интер» может подписать Мозеса