Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шавло не верит в трансфер Мозеса в «Интер»

19 Декабря 2023 • 19:29 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
23.12 20:00

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на возможный трансфер полузащитника «красно-белых» Виктора Мозеса в «Интер».

«Интер» борется за чемпионское звание и близок к этому. Не думаю, что Мозес усилит их. Это, видимо, какой-то вброс. Он уже в возрасте, свой пик Мозес прошел», — цитирует Шавло Rusfootball.

По мнению специалиста, на данный момент состав миланского клуба хорошо укомплектован, поэтому, если они и будут искать новых футболистов, то, скорее всего, молодых и перспективных.

33-летний нигериец выступает за «Спартак» с 2020 года. За это время он провел 78 матчей, забил десять голов и отдал десять результативных передач.

«Интер» может подписать Мозеса

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Интер Милан Сергей Шавло Виктор Мозес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Декабря
16:14
«Интер» может подписать Мозеса
10:39
Бьюкенен – приоритетный вариант для «Интера» на усиление правого фланга защиты
18 Декабря
22:44
Дзанетти: «Интер» ищет игрока на позицию Куадрадо» 1
14:33
Дзанетти поделился ожиданиями от противостояния между «Интером» и «Атлетико»
14:06
Лаутаро Мартинес: «Готов ко встрече с любым клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
20:07 · Россия. Премьер-лига
Тарханов – о Мусаеве в ЦСКА: «Заболотному 32, а Чалов может уехать»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Ещё давно рекомендовал Файзуллаева «Локомотиву»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «ЦСКА страхуется, подписывая Мусаева»
19:34 · Россия. Премьер-лига
«Не ешь орешки перед эфиром»: Шнякин рассказал о том, чему его научила работа
19:29 · Россия. Премьер-лига
Шавло не верит в трансфер Мозеса в «Интер»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Чалову стоит рассмотреть вариант с Турцией»
19:05 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Если Чалов уйдёт, это скажется на ЦСКА
18:57 · Россия. Премьер-лига
​Мелёшин высказался об отношении Абаскаля к игрокам «Спартака» 1
18:55 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев: «Из тусовки латиноамериканцев «Зенита» ушёл лидер – это повлияло на коллектив» 1
18:49 · Россия. Премьер-лига
​Мусаев выбрал номер в ЦСКА
18:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Дугласа Сантоса: «Его семья полностью адаптировалась к жизни в России»
18:43 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор ЦСКА прокомментировал подписание Мусаева
18:38 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА объявил о трансфере форварда официально
18:38 · Россия. Премьер-лига
Брейдо — о новом контракте Чалова: «Переговоры очень тяжёлые»
18:31 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не получал предложений по Чалову
Все новости
Рекомендуем