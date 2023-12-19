Дьяков: «Чалову стоит рассмотреть вариант с Турцией»

Бывший российский футболист и экс-игрок «Сивасспора» Виталий Дьяков посоветовал форварду ЦСКА Фёдору Чалову присмотреться к варианту перехода в турецкий клуб, если форварда действительно туда зовут. Ранее сообщалось, что Чаловым заинтересовался «Трабзонспор», также речь идёт о ещё нескольких неназванных клубах.

«Турция может стать неким трамплином в лиги посерьёзнее. Расти и раскрываться в чемпионате Турции можно спокойно», - делится Дьяков для Legalbet.

Также недавние слухи связывали Фёдора с интересом от одного из сильнейших клубов французской Лиги 1 прямо сейчас – «Марселя».