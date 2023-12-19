Тарханов: Если Чалов уйдёт, это скажется на ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на информацию о возможном отъезде форварда «армейцев» Фёдора Чалова в европейский клуб.

«Конечно, если Чалов уйдет, это если не ослабит, то так или иначе скажется на команде. Он достаточно хорошо проводит этот сезон», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что если Чалов все же уйдет, то ЦСКА сможет ему найти замену за рубежом или на внутреннем рынке.

В текущем сезоне на счету 25-летнего нападающего 11 забитых мячей и три голевых паса в 26 поединках.

После 18 туров ЦСКА занимает лишь восьмое место в чемпионате России, заработав 28 очков.

ЦСКА не получал предложений по Чалову