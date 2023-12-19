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​Мелёшин высказался об отношении Абаскаля к игрокам «Спартака»

19 Декабря 2023 • 18:57 Комментировать (1)

Форвард «Спартака» Павел Мелёшин дал комментарий по поводу атмосферы в московской команде.

В своё время в прессе появлялась информация о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль лучше относится к легионерам, чем к российским футболистам. Мелёшин сказал, что эта информация неправдива.

«В команде отличная атмосфера. Просто по игровым моментам что-то не получается, поэтому теряем очки. Нет такого, что Абаскаль по-разному относится к русским и иностранцам. Тренер ко всем относится хорошо, вне зависимости от национальности. Бред, что такое пишут», - цитирует Мелёшина Sport24.

В нынешнем сезоне Павел Мелёшин поучаствовал в восьми матчах «Спартака». В них 19-летний нападающий забил один гол. Произошло это в кубковой игре против «Пари НН». Ранее Мелёшин допускал уход в аренду ради получения игрового времени.

На зимнюю паузу «Спартак» ушёл на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Павел Мелёшин ещё теги
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wertygaz
19 Декабря 2023 в 19:31
Кто то рецензирует статьи перед публикацией? В таблицу турнирную заглянули бы прежде чем писать...
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