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Новосельцев: «Из тусовки латиноамериканцев «Зенита» ушёл лидер – это повлияло на коллектив»

19 Декабря 2023 • 18:55 Комментировать (1)

Бывший защитник «Зенита», а ныне завершивший профессиональную карьеру футболиста Иван Новосельцев попытался объяснить то, что произошло с питерцами в первой части сезона РПЛ. И связал периодические неудачи пятикратного чемпиона страны последних с уходом лидера раздевалки.

«Малком был как Халк в свое время. У питерцев есть коалиция латиноамериканцев. И из их тусовки ушёл лидер. Конечно, это повлияло на коллектив», - объясняет Новосельцев порталу Metaratings.

Напомним, что «Зенит» уступает «Краснодару» первое место по итогам 18 туров РПЛ. У южан 38 очков, у питерцев – 36.

Малком летом стал игроком саудовского «Аль-Хиляля».

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Комментарии (1)
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wertygaz
19 Декабря 2023 в 19:32
Не должно быть тусовки в клубе... вот и вся причина...
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