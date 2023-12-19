Новосельцев: «Из тусовки латиноамериканцев «Зенита» ушёл лидер – это повлияло на коллектив»

Бывший защитник «Зенита», а ныне завершивший профессиональную карьеру футболиста Иван Новосельцев попытался объяснить то, что произошло с питерцами в первой части сезона РПЛ. И связал периодические неудачи пятикратного чемпиона страны последних с уходом лидера раздевалки.

«Малком был как Халк в свое время. У питерцев есть коалиция латиноамериканцев. И из их тусовки ушёл лидер. Конечно, это повлияло на коллектив», - объясняет Новосельцев порталу Metaratings.

Напомним, что «Зенит» уступает «Краснодару» первое место по итогам 18 туров РПЛ. У южан 38 очков, у питерцев – 36.

Малком летом стал игроком саудовского «Аль-Хиляля».