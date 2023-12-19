​Мусаев выбрал номер в ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о пополнении в составе команды – контракт с клубом подписал 22-летний нападающий Тамерлан Мусаев. Как сообщает пресс-служба «армейцев», за ЦСКА Мусаев будет выступать под номером 11.

До перехода Мусаева одиннадцатый номер в ЦСКА был свободен. Последним его носил Чидера Эджуке, который в последние годы пользовался опцией ФИФА и приостанавливал контракт с «армейцами». Сейчас нигериец играет в аренде за «Антверпен».

На зимние каникулы ЦСКА ушёл на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Чемпионат возобновится в начале марта.