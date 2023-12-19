Агент Дугласа Сантоса: «Его семья полностью адаптировалась к жизни в России»

Тиаго Фрейтас, агент бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса высказался о желании своего клиента продолжать жить и играть в России.

«Вообще он никогда не просил отпустить его из «Зенита», жизнь в России ему по нраву, а его семья тоже полностью адаптирована к жизни в городе», - говорит Фрейтас Metaratings.

Напомним, что Дуглас Сантос в России уже пятый год. Летом 2019 года он перебрался в РФ из «Гамбурга». Сейчас Сантос – лидер и капитан питерского клуба, четырёхкратный чемпион страны.

Кстати, действующий контракт Дугласа с «Зенитом» рассчитан ещё почти на три года - до лета 2026 года.