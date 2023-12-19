​Гендиректор ЦСКА прокомментировал подписание Мусаева

ЦСКА объявил о трансфере нападающего – контракт с московским клубом подписал Тамерлан Мусаев, который ранее играл за «Балтику». Комментарий по поводу этой сделки дал Роман Бабаев, занимающий должность генерального директора ЦСКА.

— Наши скауты давно наблюдали за Тармеланом. Когда юные футболисты уходят из нашей академии, мы все равно не перестаем следить за их развитием, поэтому Тамерлан, естественно, был в наших списках. Уже на профессиональном уровне по существу были оценены его качества как селекционным отделом, так и тренерским штабом. Его приобретение вписывается в стратегию клуба по поиску молодых талантов, в том числе и на внутреннем рынке.

Считаем, что у Тамерлана есть всё, чтобы продолжать прогрессировать в нашей команде. Нападающий обладает необходимым набором качеств габаритного форварда и при этом здорово смотрится при игре в комбинационный футбол, - комментарий Бабаева в пресс-служба ЦСКА предоставили журналисту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

ЦСКА после восемнадцати туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.