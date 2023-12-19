Пресс-служба ЦСКА сообщает о подписании контракта с нападающим Тамерланом Мусаевым. 22-летний футболист заключил с московским клубом контракт, рассчитанный до конца сезона 2027/2028.

Предыдущим клубом Мусаева была «Балтика». В нынешнем сезоне форвард провёл за калининградцев 25 матчей, в которых забил четыре гола и отдал два голевых паса на партнёров.

В своё время – в 2014-2015 годах – Мусаев занимался в академии ЦСКА. Теперь же футболист будет выступать в первой команде «армейцев».

Отметим, что ЦСКА после первой части сезона 2023/2024 располагается на восьмой позиции в турнирной таблице РПЛ.