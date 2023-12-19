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Брейдо — о новом контракте Чалова: «Переговоры очень тяжёлые»

19 Декабря 2023 • 18:38 Комментировать

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал возможное продление контракта с нападающим команды Фёдором Чаловым.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» и «Марсель» проявляют интерес к российскому форварду.

«Конечно, клуб заинтересован и делает все для продления контракта с Фёдором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжелые», — заявил Брейдо «Спорт-Экспрессу».

В нынешней кампании 25-летний голеадор 11 раз смог поразить ворота своих соперников в 26 играх за ЦСКА. Помимо этого, на счету футболиста три голевых паса.

Трудовое соглашение Чалова с «красно-синими» рассчитано до конца следующего года. Согласно данным Transfermarkt,  стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.

ЦСКА не получал предложений по Чалову

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ЦСКА Москва Фёдор Чалов Кирилл Брейдо ещё теги
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