Брейдо — о новом контракте Чалова: «Переговоры очень тяжёлые»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал возможное продление контракта с нападающим команды Фёдором Чаловым.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» и «Марсель» проявляют интерес к российскому форварду.

«Конечно, клуб заинтересован и делает все для продления контракта с Фёдором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжелые», — заявил Брейдо «Спорт-Экспрессу».

В нынешней кампании 25-летний голеадор 11 раз смог поразить ворота своих соперников в 26 играх за ЦСКА. Помимо этого, на счету футболиста три голевых паса.

Трудовое соглашение Чалова с «красно-синими» рассчитано до конца следующего года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 12 миллионов евро.

ЦСКА не получал предложений по Чалову