ЦСКА не получал предложений по Чалову

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос о возможном уходе форварда команды Фёдора Чалова.

По данным СМИ, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Марсель» и несколько клубов из Турции.

«Интерес к Феде Чалову от европейских клубов абсолютно логичен, но никаких предложений на сегодня ЦСКА не получал», — приводит слова Брейдо «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 Чалов сыграл в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал в свой актив три голевые передачи.

Контракт футболиста с «армейцами» рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Чалова в 12 миллионов евро.