Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что нужно сделать «армейцам» для улучшения результатов в чемпионате.

«Голубая мечта тренера – иметь по два равнозначных игрока на каждой позиции. Игра ЦСКА в обороне вызывает сомнения, есть проблемы в центральной зоне. Дай Бог, чтобы Дивеев поскорее поправился и вернулся в строй. В центре полузащиты не хватает футболистов оборонительного плана, они больше атакующие. И нужен игрок, который будет часто забивать. Да, есть Чалов и Заболотный, но то желтые карточки, то травмы. Не хватает глубины состава», — сказал Чанов.

ЦСКА завершил первую часть сезона на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав в 18 турах 28 очков.