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Алексей Попов раскритиковал «Сочи» за приглашение Морено

19 Декабря 2023 • 18:17 Комментировать

В минувшую пятницу «Сочи» официально объявил о приглашении Роберта Морено, бывшего тренера испанской «Гранады» и сборной Испании. Экс-капитан пермского «Амкара» Алексей Попов раскритиковал менеджмент южан за столь приглашение иностранца.

«10%, что «Сочи» спасётся. Непонятно, какого уровня тренер к ним пришёл, зачем он нужен. Он же не пожарник, ему ещё в русском менталитете разобраться надо, не будет же он 11 испанцами играть», - говорит Попов для Legalbet.

«Сочи» завершил первую часть сезона РПЛ на последнем месте в турнирной таблице всего лишь с 11 набранными баллами. Новый тренер сочинцев Морено не тренировал с 2022 года.

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