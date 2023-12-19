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У «Спартака» нет предложений от «Интера» по Мозесу

19 Декабря 2023 • 18:08 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что полузащитник Виктор Мозес может вернуться в «Интер». В то же время телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что «Спартак» предложений по Мозесу от итальянского гранда не получал. Переговоров между клубами нет.

В сезоне 2023/2024 Виктор Мозес поучаствовал в 13 матчах «Спартака» в чемпионате и Кубке России. В них 33-летний нигериец записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Виктора Мозеса в 1,5 миллиона евро.

Отметим, что «Спартак» после первой части сезона занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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