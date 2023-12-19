Алдонин оценил интерес к Чалову от «Марселя»

Сегодня, 19 декабря в СМИ появилась новость о том, что «Марсель» из Лиги 1 заинтересовался российским форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым. Бывший хавбек «армейцев» Евгений Алдонин оценил этот слух.

«Он уже заматерел, показывает зрелый и качественный футбол. И французская лига тоже не проста – со своими звёздами, быстрая и атлетичная. Для Фёдора это был бы шикарный опыт», - делится Алдонин для Legalbet.

Напомним, что Чалов в конце позапрошлого сезона уже попробовал себя за границей будучи игроком «Базеля» из Швейцарии.

На данный момент в Лиге 1 играет бывший одноклубник Чалова Александр Головин («Монако») и партнёр Фёдора по сборной России, экс-зенитовец Далер Кузяев («Гавр»).

«Марсель» интересуется Чаловым