Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по итогам 18 туров чемпионата России назвал приятно удивившие его команды.
- Лучшие футболисты первой части сезона РПЛ.
- Не очень люблю давать оценки по каким-то отрезкам. Мне кажется, это не совсем правильно. Всегда лучше называть лучших уже после завершения чемпионата. Тюкавин, молодежь «Крыльев», Чалов. Еще понравились Кордоба и Кассьерра.
- А тройка тренеров?
- Тренеров вообще никогда не обсуждаю.
Лидером РПЛ является «Краснодар», который под руководством Владимира Ивича смог набрать 38 очков в 18 поединках.
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