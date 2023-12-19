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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Тюкавин, Кордоба и Кассьерра понравились в первой части сезона» эксклюзив

19 Декабря 2023 • 17:45 Комментировать

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по итогам 18 туров чемпионата России назвал приятно удивившие его команды.

- Лучшие футболисты первой части сезона РПЛ.

- Не очень люблю давать оценки по каким-то отрезкам. Мне кажется, это не совсем правильно. Всегда лучше называть лучших уже после завершения чемпионата. Тюкавин, молодежь «Крыльев», Чалов. Еще понравились Кордоба и Кассьерра.

- А тройка тренеров?

- Тренеров вообще никогда не обсуждаю.

Лидером РПЛ является «Краснодар», который под руководством Владимира Ивича смог набрать 38 очков в 18 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Крылья Советов Краснодар Динамо Москва Андрей Кобелев Фёдор Чалов Джон Кордоба Константин Тюкавин Матео Кассьерра ещё теги
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