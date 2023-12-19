Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по итогам 18 туров чемпионата России назвал приятно удивившие его команды.

- Лучшие футболисты первой части сезона РПЛ.

- Не очень люблю давать оценки по каким-то отрезкам. Мне кажется, это не совсем правильно. Всегда лучше называть лучших уже после завершения чемпионата. Тюкавин, молодежь «Крыльев», Чалов. Еще понравились Кордоба и Кассьерра.

- А тройка тренеров?

- Тренеров вообще никогда не обсуждаю.

Лидером РПЛ является «Краснодар», который под руководством Владимира Ивича смог набрать 38 очков в 18 поединках.