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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ларин назвал самого перспективного российского футболиста

19 Декабря 2023 • 17:39 Комментировать

Экс-директор академии столичного «Чертаново» Николай Ларин назвал футболиста, который прямо сейчас является самым перспективным из имеющих гражданство России.

«Сейчас многие игроки из России получают больше игровой практики. Всё стало гораздо интереснее, полагаю. А кто самый перспективный российский футболист? Максим Глушенков», - говорит Ларин для Legalbet.

Глушенков уже как год перебрался из «Крыльев Советов» в столичный «Локомотив», сейчас он – один из самых ярких игроков атаки в РПЛ. Ранее Максима установил персональный рекорд результативности в рамках чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Ларин Максим Глушенков ещё теги
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