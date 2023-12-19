Осинькин не хочет уходить из «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос о своём будущем в команде.

«Если ничего не произойдет, с удовольствием отработаю в «Крыльях» свой контракт и даже больше. Меня здесь все устраивает», — заявил Осинькин на YouTube-канале Nobel.

Специалист заявил, что не видит смысла в уходе из клуба, ведь сейчас у команды есть результат и хороший прогресс.

«Крылья Советов» занимают шестую строчку в чемпионате России, имея в своем активе 29 зачетных баллов после 18 сыгранных матчей.

Трудовой договор 58-летнего Осинькина с клубом будет действовать до середины 2025 года.