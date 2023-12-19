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​«Зенит» уже продаёт билеты на матч со «Спартаком» - он пройдёт в марте

19 Декабря 2023 • 17:17 Комментировать

«Зенит» решил уже сейчас запустить продажу билетов на матч 19-го тура чемпионата России против «Спартака». Точная дата и время начала игры ещё не были утверждены РПЛ. В сообщении пресс-службы «сине-бело-голубых» говорится о том, что битва двух столиц может стартовать 2 марта в 16:30 по московскому времени. При этом отмечается, что дату и время могут изменить.

Цена билетов на матч «Зенит» - «Спартак» начинается от 500 рублей. Для детей до 14 лет действует скидка в 50%.

«Зенит» также сообщает, что перед игрой со «Спартаком» на «Газпром Арене» пройдёт широкая развлекательная программа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит
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