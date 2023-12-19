Известный агент из Туниса Йемен Бен Зерки в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном трансфере полузащитника «Сфаксьена» Алаа Грама в ЦСКА.

Ранее стало известно, что «армейцы» уже направили официальное предложение «Сфаксьену» по 22-летнему футболисту. Сумма сделки может составить 1,6 млн евро.

— Я видел информацию о том, что Алаа может оказаться в России, но не думаю, что сейчас это реально. Он недавно переподписал контракт с клубом, считается большим активом. В клубе надеются продать его, как можно дороже. Грам вызывается в сборную Туниса, может проявить себя на Кубке Африканских Наций. Это прибавит ему стоимости, — сказал агент.