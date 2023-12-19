Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Деменко оценил перспективы «Сочи» с новым тренером Морено эксклюзив

19 Декабря 2023 • 17:30 Комментировать

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о перспективах «Сочи» под руководством испанского тренера Роберта Морено. После первой части сезона команда занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

- Что вы думаете о приходе в команду нового испанского тренера Морено?

- О нем говорят, что он очень продвигал российских футболистов, тренировал Головина. Также работал в сборной Испании. Это уже говорит о многом. Он работал со звездами. И все очень хорошо высказываются об этом тренере.

- Многие специалисты негативно относятся к приглашению иностранных наставников в РПЛ. Вы в их число не входите?

- Тренеров такого уровня надо не просто приглашать к нам. На сегодняшний день это для наших тренеров, которые работают помощниками главных и набираются опыта, профессиональный момент.

- Еще есть у «Сочи» шансы спастись?

- Есть. Все будет зависеть от первых пяти матчей после зимней паузы. Сейчас на первое место будет выходить физическое состояние футболистов, как они подготовятся, но когда команду укрепляют готовыми игроками, мы видим, что получается. Взять «Рубин» Рахимова. Это совсем другая команда. Тренер нашел ключик к ней, и она заиграла по-другому. Понятно, что еще важна удача, потому что команда может показывать хорошую игру, но не набирать очков.

- Сколько «Сочи» нужно взять футболистов, чтобы усилиться?

- Пять-шесть. В каждую позицию нужен хотя бы один человек, чтобы создавалась конкуренция. И то гарантий никто не даст, потому что за два месяца нужно создать команду, поставить ей игру. Это тяжело, но все возможно.

Елена Григорьевская

Деменко: Проблема «Сочи» в том, что надо было укрепляться, а клуб только продавал игроков

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Максим Деменко Сочи Роберт Морено ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
18:17 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов раскритиковал «Сочи» за приглашение Морено
18:08 · Россия. Премьер-лига
У «Спартака» нет предложений от «Интера» по Мозесу
18:02 · Россия. Премьер-лига
Алдонин оценил интерес к Чалову от «Марселя»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Ларин назвал самого перспективного российского футболиста
17:24 · Россия. Премьер-лига
Осинькин не хочет уходить из «Крыльев Советов»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» уже продаёт билеты на матч со «Спартаком» - он пройдёт в марте
16:38 · Россия. Премьер-лига
Артур не хочет переходить в «Зенит» слухи
16:28 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: Не удивлюсь, если Чалов уедет в Европу
16:14 · Россия. Премьер-лига
«Интер» может подписать Мозеса слухи
16:08 · Россия. Премьер-лига
Гладилин назвал Ивича и Личку лучшими тренерами первой части сезона в РПЛ
16:04 · Россия. Премьер-лига
«Сан-Паулу» следит за Ренаном слухи
15:45 · Россия. Премьер-лига
​Новосельцев допускает возобновление карьеры
15:38 · Россия. Премьер-лига
«Марсель» интересуется Чаловым
15:28 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА отказался от Бруно Мендеса по трём причинам
15:16 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев допустил, что в будущем будет работать тренером
Все новости
Рекомендуем