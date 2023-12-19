Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о перспективах «Сочи» под руководством испанского тренера Роберта Морено. После первой части сезона команда занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

- Что вы думаете о приходе в команду нового испанского тренера Морено?

- О нем говорят, что он очень продвигал российских футболистов, тренировал Головина. Также работал в сборной Испании. Это уже говорит о многом. Он работал со звездами. И все очень хорошо высказываются об этом тренере.

- Многие специалисты негативно относятся к приглашению иностранных наставников в РПЛ. Вы в их число не входите?

- Тренеров такого уровня надо не просто приглашать к нам. На сегодняшний день это для наших тренеров, которые работают помощниками главных и набираются опыта, профессиональный момент.

- Еще есть у «Сочи» шансы спастись?

- Есть. Все будет зависеть от первых пяти матчей после зимней паузы. Сейчас на первое место будет выходить физическое состояние футболистов, как они подготовятся, но когда команду укрепляют готовыми игроками, мы видим, что получается. Взять «Рубин» Рахимова. Это совсем другая команда. Тренер нашел ключик к ней, и она заиграла по-другому. Понятно, что еще важна удача, потому что команда может показывать хорошую игру, но не набирать очков.

- Сколько «Сочи» нужно взять футболистов, чтобы усилиться?

- Пять-шесть. В каждую позицию нужен хотя бы один человек, чтобы создавалась конкуренция. И то гарантий никто не даст, потому что за два месяца нужно создать команду, поставить ей игру. Это тяжело, но все возможно.

Елена Григорьевская

Деменко: Проблема «Сочи» в том, что надо было укрепляться, а клуб только продавал игроков