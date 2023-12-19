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​Деменко: Проблема «Сочи» в том, что надо было укрепляться, а клуб только продавал игроков эксклюзив

19 Декабря 2023 • 16:52 Комментировать

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги выступления «Сочи» в первой части сезона.

- Почему «Сочи» так неудачно выступил в первой части сезона?

- После того, как «Сочи» принял Бердыев, а потом он ушел, стало понятно, что клуб не планирует укрепляться. Бердыев это видел. Это мы уже потом узнали от футболистов, что клуб хотел это сделать, но только продавал игроков. Команда хотела пойти по пути «Крыльев Советов» со своими воспитанниками, но там были ребята, которые уже все знали и проходили. А у «Сочи» этот момент не пошел. Вы сами видели, как менялись тренеры: Бердыев, Хохлов, Точилин, Морено. Сейчас пишут, что в команду придут футболисты из «Зенита».

- То есть основная проблема «Сочи», что команда после удачного сезона не укрепилась, а только продавала игроков?

- Конечно. Клуб должен укрепляться в любом случае. А получилось так, что какому-то тренеру не понравился игрок, кто-то ушел, с кем-то не угадали.

- Пишут, что Ерохин и Чистяков могут перейти в «Сочи». Это ведь очень сильное усиление.

- Однозначно. Это готовые футболисты, российские ребята, лидеры. Понятно, что это игроки основного состава.

- Для них это шаг назад?

- Да. Понятно, что у Ерохина возраст, но для амбициозных игроков это шаг назад.

Елена Григорьевская

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Максим Деменко Александр Ерохин Сочи Дмитрий Чистяков ещё теги
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