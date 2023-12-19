Агент Алексей Сафонов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выбрал лучших игроков первой части сезона в РПЛ.
- Тройка лучших игроков первых 18 туров?
- Сперцян, Кассьерра и Тюкавин.
- Тройка приятно удививших команд.
- «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив».
- И тройка приятно удививших тренеров.
- Ивич, Личка и Галактионов.
Напомним, по итогам 18 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», который заработал 38 очков. На второй позиции располагается «Зенит», набрав 36 очков. Замыкает тройку «Динамо», в активе команды 32 зачетных балла.
Возобновление РПЛ после зимней паузы запланировано на начало марта.
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