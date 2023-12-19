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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тюкавина назвал «Динамо» приятно удивившей командой эксклюзив

19 Декабря 2023 • 16:45 Комментировать

Агент Алексей Сафонов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выбрал лучших игроков первой части сезона в РПЛ.

- Тройка лучших игроков первых 18 туров?

- Сперцян, Кассьерра и Тюкавин.

- Тройка приятно удививших команд.

- «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив».

- И тройка приятно удививших тренеров.

- Ивич, Личка и Галактионов.

Напомним, по итогам 18 туров лидером чемпионата России является «Краснодар», который заработал 38 очков. На второй позиции располагается «Зенит», набрав 36 очков. Замыкает тройку «Динамо», в активе команды 32 зачетных балла.

Возобновление РПЛ после зимней паузы запланировано на начало марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Краснодар Динамо Москва Алексей Сафонов Михаил Галактионов Владимир Ивич Марцел Личка Константин Тюкавин Эдуард Сперцян Матео Кассьерра ещё теги
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