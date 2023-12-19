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Артур не хочет переходить в «Зенит» слухи

19 Декабря 2023 • 16:38 Комментировать

Нападающий «Палмейраса» Артур хочет продолжить карьеру в своём нынешнем клубе.

По сведениям Egool, 25-летний бразилец желает остаться в «Палмейрасе», а не переходить в «Зенит». Сообщается, что боссы бразильского коллектива примут решение по будущему Артура в начале января.

В 2023 году на счету футболиста 59 матчей во всех турнирах, в которых он забил 13 мячей и записал на свой счет три результативные передачи.

Трудовой договор Артура с «Палмейрасом» рассчитан до 31 декабря 2027 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в десять миллионов евро.

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