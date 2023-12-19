Булыкин: Не удивлюсь, если Чалов уедет в Европу

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переезде нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в европейский клуб.

«Фёдор — перспективный нападающий, который в этом сезоне отлично себя проявляет. Важно, что он уже играл в Европе, поэтому им действительно могут заинтересоваться зарубежные клубы», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт признался, что не будет удивлен, если Чалов действительно отправится играть в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего форварда заинтересованы несколько турецких клубов, а также французский «Марсель».

В текущем сезоне Чалов сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором трех результативных передач.

Согласно данным известного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 21 миллионов евро.