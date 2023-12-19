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«Интер» может подписать Мозеса слухи

19 Декабря 2023 • 16:14 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
23.12 20:00

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес находится в шорт-листе «Интера». Об этом сообщает Inter Zone.

Напомним, ранее появилась информация, что столичный клуб не станет продлевать трудовой договор с 33-летним футболистом, который истекает в середине 2024 года.

В текущей кампании Мозес принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нигерийца составляет полтора миллиона евро. Стоит сказать, что на своем пике Мозес стоил 20 миллионов евро.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков.

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