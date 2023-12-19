Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан может перебраться в «Сан-Паулу».

Как утверждает журналист Габриэль Са, «Интернасьонал» практически договорился с «сине-бело-голубыми» о трансфере 20-летнего футболиста, но «Сан-Паулу» хочет вмешаться в сделку. Сообщается, что представители «Сан-Паулу» пытаются узнать, на какой стадии переговоров находится «Зенит» с «Интернасьоналом».

В текущем сезоне Ренан принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. Трудовой договор защитника с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость бразильца составляет девять миллионов евро.