В обозримом будущем состав «Спартака» может пополнить талантливый сербский нападающий Милош Лукович из белградского ИМТ. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в случае перехода в московский клуб Лукович будет зарабатывать около 300 тысяч евро в год с учётом многих бонусов.

18-летний Милош Лукович в нынешнем сезоне провёл 19 матчей, в которых забил 10 голов и отдал один результативный пас на партнёра. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро.

После первой части сезона «Спартак» занимает в турнирной таблице Премьер-лиги пятое место.