​Новосельцев допускает возобновление карьеры

Бывший игрок питерского «Зенита» Иван Новосельцев ответил на вопрос, есть ли вариант с возобновлением им карьеры футболиста.

32-летний Новосельцев допустил возможность своего возвращения в профессиональный футбол.

«Не исключаю того, что, если завтра будет интересное предложение, я не откажусь. У меня сил очень много. Тренируюсь 6 раз в неделю, лыжи и так далее. Меня всё устраивает, но никогда не знаешь, какое предложение поступит», - цитирует Новосельцева «Спорт-Экспресс».

Отметим, что последним клубом в карьере Новосельцева на сегодняшний день был тульский «Арсенал». Состав «канониров» Иван покинул по завершению сезона 2021/2022.

Добавим, что российский футбол сейчас находится на зимних каникулах. Лидером Премьер-лиги после восемнадцати туров является «Краснодар».

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