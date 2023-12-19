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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА отказался от Бруно Мендеса по трём причинам

19 Декабря 2023 • 15:28 Комментировать

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» на днях сообщало, что защитник Бруно Мендес из «Коринтианса» не станет игроком ЦСКА. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» подтверждает эту информацию, а также называет причины, по которым «армейцы» отказались от уругвайца.

Во-первых, Мендес требовал высокую зарплату – около 3 миллионов долларов в год + подъёмные. Во-вторых, в скором времени от травмы восстановится Дивеев, к тому же окреп молодой Лукин. В-третьих, при наличии Мойзеса, Роши, Дивеева, Лукина и Агапова ЦСКА нет смысла подписывать ещё одного защитника с большой зарплатой. В стане «армейцев» не считают Мендеса сильнее своих ключевых игроков оборонительной линии.

После первой части сезона ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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