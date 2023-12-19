«Спартак» вёл переговоры с Осинькиным

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о переговорах с российскими топ-клубами.

«Слухи про «Спартак», «Динамо» и про то, что я прервал переговоры? Не было, чтобы я прерывал. Были разговоры, интерес, со мной связывались, но не более. У меня есть клуб, где я работаю», - рассказал специалист на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

В последнем матче перед зимним перерывом «Крылья Советов» на выезде потерпели крупное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3. После 18 сыгранных туров самарская команда набрала 29 баллов и занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.