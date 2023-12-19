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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» вёл переговоры с Осинькиным

19 Декабря 2023 • 14:27 Комментировать

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о переговорах с российскими топ-клубами.

«Слухи про «Спартак», «Динамо» и про то, что я прервал переговоры? Не было, чтобы я прерывал. Были разговоры, интерес, со мной связывались, но не более. У меня есть клуб, где я работаю», - рассказал специалист на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

В последнем матче перед зимним перерывом «Крылья Советов» на выезде потерпели крупное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3. После 18 сыгранных туров самарская команда набрала 29 баллов и занимает шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Динамо Москва Игорь Осинькин ещё теги
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