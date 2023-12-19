Тикнизян: «Изидор любит «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об общении со своим одноклубником Вильсоном Изидором, который сейчас выступает за «Зенит» на правах аренды.

Тикнизян заявил, что французский нападающий продолжает любить «Локомотив», несмотря на то, что он покинул команду.

«Насколько я знаю, у него была возможность уехать в зарубежную команду. Там не срослось, это повлияло на его настроение. Так бывает, когда на какой-то почве не сошлись. Он любит «Локомотив». Главное, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно», — цитирует Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний Изидор провёл за «Локомотив» и «Зенит» в общей сложности 20 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.