Татьяна Тарасова: Футбол – не главный спорт в России

Татьяна Тарасова, известный тренер по фигурному катанию, высказалась насчёт популярности видов спорта в России. Тарасова не согласна с тем, что спортом номер один в стране является футбол.

«Футбол – главный вид спорта в нашей стране? С какой стати?» - вопрошает Тарасова, чьи слова приводит Metaratings.

Тарасова признала, что футбол как мировую дисциплину больше много транслируют в России. При этом она считает, что в стране футбола нет.

«У нас в стране его нет. Поэтому у нас люди любят то, чего нет. Я считаю, что спорт номер один в России – фигурное катание», - сказала Тарасова.

Чемпионат России по футболу недавно ушёл на зимние каникулы. Сезон возобновится в начале марта. После восемнадцати сыгранных туров лидером Премьер-лиги является «Краснодар».