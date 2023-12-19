Зиньковский: «Желаю Осинькину возглавить большой клуб»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, который сейчас играет за московский «Спартак», высказался в адрес наставника самарского коллектива Игоря Осинькина.

«Пожелаю ему довести сезон до конца, он это и сделает. Дальше? Думаю, каждому хочется развиваться и попробовать себя в большом клубе. Я ему это искренне желаю», - приводятся слова полузащитника на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Осинькин занимает пост главного тренера «Крыльев Советов» с 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России команда занимает шестое место после 18 туров. Отставание от идущего пятым «Спартака» составляет одно очко.