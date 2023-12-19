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Быстров - о «Спартаке»: «Амбиций нет, пришли - и мычат»

19 Декабря 2023 • 14:13 Комментировать

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением об амбициях столичного «Спартака» в нынешнем сезоне.

«Какие амбиции? Нет амбиций, пришли - и мычат.

Не могут спокойно решить вопрос с Джикией. Это многолетний капитан, но начинают юлить», - приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, что после 18 туров чемпионата России спартаковцы набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь пунктов. Матчи Премьер-лиги возобновятся в марте следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Быстров
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