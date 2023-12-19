Беленов - о результатах «Факела»: «Мы хорошо выполнили свою работу»

Вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов поделился мнением о результате команды в первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Не считаю каким-то прорывом наше положение. Мы просто хорошо выполнили свою работу. Во второй части сезона жду уверенной игры, хороших результатов. Наше место - высшая лига», - приводит слова голкипера пресс-служба клуба.

После 18 туров чемпионата России воронежская команда набрала 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. В первом поединке Премьер-лиги после зимней паузы подопечные Сергея Ташуева сыграют с «Пари НН».