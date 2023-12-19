Быстров: «Я раздражаю Аршавина? Днём и ночью ему надоедаю»

Экс-игрок петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался о своем экс-одноклубнике Андрее Аршавине. Ранее Аршавин заявил, что его раздражает присутствие Быстрова в своей жизни.

«Раздражаю Аршавина? Просто постоянно ему надоедаю: днем и ночью. Я же его с легкостью переношу», - приводит слова Владимира Sport24.

Напомним, что в настоящий момент Аршавин работает в структуре петербургского клуба. Быстров, в свою очередь, является футбольным экспертом на телевидении.

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