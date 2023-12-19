Ивич: «Краснодар» хочет усилить две-три позиции»

Наставник «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что его команда нуждается в усилении состава.

«Мы намерены искать усиление на две-три позиции. Но сейчас, прежде всего, нам нужно хорошенько отдохнуть, после чего снова начать работу», - передает слова специалиста Hot Sport.

Ранее в прессе ходила информация, что защитник московского «Спартака» Георгий Джикия может пополнить ряды краснодарского коллектива.

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «быки» набрали 38 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. На второй позиции идет петербургский «Зенит», который отстает от краснодарцев на два очка.