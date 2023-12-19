Смородская: «Нет ничего плохого в иностранных тренерах»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об иностранных тренерах в РПЛ.

Смородская призналась, что не видит в приглашении зарубежных специалистов ничего плохого, отметив при этом, что в российских клубах должны находиться тренеры высокого уровня.

«Понятно, что всех подряд приглашать не надо — среди иностранцев тоже есть низкокачественные специалисты. Но это абсолютно нормальное явление. Тем более, что хороших российских тренеров почти нет. Все лучшие уже заняты», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, в настоящее время в РПЛ работают пять иностранных наставников: Владимир Ивич («Краснодар»), Давид Деограсия (Оренбург»), Марцел Личка («Динамо»), Роберт Морено («Сочи») и Гильермо Абаскаль («Спартак»).

Отметим, что после 18 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» Ивича, набравший 38 очков.