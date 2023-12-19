Карасёв - о матчах в снегопад: «Это не только решение одного судьи»

Известный футбольный рефери Сергей Карасёв рассказал, как принимается решение о проведении поединка в плохих погодных условиях.

«Задача судьи понять, поле пригодное или нет, травмоопасно или нет. А дальше со всеми службами, с делегатом матча, с лигой все решается коллегиально. Это не только решение одного арбитра», - приводит слова Карасёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч 17-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Ростовом» (2:0) прошел в условиях сильного снегопада. Главный тренер гостей Валерий Карпин публично оскорбил людей, принявших решение о проведении поединка в таких погодных условиях.