Игрок «Факела» Якимов: «Говорили, что мы - главный претендент на вылет»

Хавбек воронежского «Факела» Вячеслав Якимов поделился мнением о выступлении своей команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Помню, что эксперты предрекали нам в начале сезона. Говорили, «Факел» - это главный претендент на вылет. А в итоге находимся там, где и должны. Мы можем еще лучше!» - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам 18 туров чемпионата России воронежская команда набрала 21 очко и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице. В последнем туре перед перерывом «Факел» разошелся миром с московским «Динамо» (1:1).