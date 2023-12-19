​Сёмин отреагировал на слова Одемвингие о расизме в «Локомотиве»

Бывший футболист «Локомотива» Питер Одемвингие поведал о том, что он сталкивался с расизмом, когда выступал за московский клуб. Комментарий на этот счёт дал экс-рулевой «железнодорожников» Юрий Сёмин.

«Может, Одемвингие что-то перепутал, но такого в «Локомотиве» никогда не было. В нашей команде к нему и всем футболистам относились уважительно. Никакого расизма не было — в клубе была дружеская атмосфера», - цитирует Сёмина Sport24.

Питер Одемвингие выступал за «Локомотив» в 2007-2010 годах. За этот период нигериец провёл 81 официальный матч, в которых записал на свой счёт 23 гола и 15 результативных передач на партнёров.

Добавим, что на текущий момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Сезон возобновится в начале марта.