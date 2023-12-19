Агент Кучаева прокомментировал новость об интересе «Балтики»

Калининградская «Балтика» проявляет интерес к полузащитнику московского ЦСКА Константину Кучаеву. Об этом высказался агент игрока Александр Клюев.

«Константин сейчас на отдыхе. Он отдыхает и готовится к предстоящим предсезонным сборам. Переговоры с ЦСКА о продлении контакта? Они были», - приводит слова агента «Чемпионат».

Напомним, что Константин является игроком ЦСКА с 2017 года. Полузащитник принял участие в 153 поединках за «армейцев», в которых забил 11 мячей и сделал 15 голевых передач. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 2,5 миллиона евро.