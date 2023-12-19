ЦСКА нашёл усиление в полузащиту

Тунисский полузащитник Алаа Грам имеет вариант продолжения карьеры в ЦСКА. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

По сведениям журналиста, руководство «армейского» клуба предложило за футболиста «Сфаксьена» 1,6 миллиона евро. Стоит отметить, что ранее интерес к 22-летнему игроку проявлял петербургский «Зенит».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА занимает лишь седьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 28 баллов. В первом поединке после зимнего перерыва подопечные Владимира Федотова на домашнем стадионе встретятся с «Оренбургом».