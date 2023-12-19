​«Зенит» сильнее всех страдает из-за судей в РПЛ – исследование

Эксперт по футбольному судейству Александр Бобров проанализировал ошибки судей в первой части сезона Российской премьер-лиги. Результаты этого любопытного исследования были опубликованы на страницах «Спорт-Экспресса».

Оказалось, что сильнее всех из-за судейских ошибок в восемнадцати турах пострадал «Зенит». Питерцы имеют баланс «-5» (одна ошибка в пользу команды, 6 ошибок против команды). Следом за «Зенитом» идёт «Сочи» с балансом «-3» (одна ошибка в пользу команды, 4 ошибки против команды).

Третью строчку делят ЦСКА (3 ошибки в пользу, 5 ошибок против), «Локомотив» (одна ошибка в пользу, 3 ошибки против) и «Балтика» (ни одной ошибки в пользу, 2 ошибки против).

На другой половине этого своеобразного рейтинга располагается «Ахмат» с балансом «+5» (8 ошибок в пользу, 3 ошибки против).

Отметим, что лидером Российской премьер-лиги после восемнадцати туров является «Краснодар».