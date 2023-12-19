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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков рассказал, почему Осинькин не подходит на роль главного тренера сборной России

19 Декабря 2023 • 12:31 Комментировать (1)

Игрок «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, почему наставник самарского клуба Игорь Осинькин не подходит на роль главного тренера сборной России.

Горшков отметил, что Игорь Витальевич любит тренировочный процесс, где можно развивать молодых футболистов, передавая им свои идеи.

«А в сборной нужно за короткий срок собрать футболистов с разных команд и давать результат. Короткий промежуток времени», - заявил он в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на ютуб-канале Nobel.

Напомним, что «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестой строчке в турнирной таблице с 29 очками в активе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Игорь Осинькин Юрий Горшков ещё теги
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Комментарии (1)
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ингерман
19 Декабря 2023 в 12:58
ай леха питрушин лючшая кандедатура.. А-ха-ха-ха! )))
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