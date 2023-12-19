Тикнизян не исключил уход из «Локомотива» зимой

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о возможном уходе из столичного клуба в зимнее трансферное окно.

Игрок сборной Армении отметил, что если поступит предложение, которое устроит его и клуб, то безусловно стоит попробовать.

«Надо рисковать и выходить из зоны комфорта. При всем уважении к «Локомотиву», думаю, они будут со мной согласны», - приводит слова Тикнизяна Sport24.

Контракт 24-летнего футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Тикнизян является лучшим бомбардиром «Локомотива» в РПЛ.