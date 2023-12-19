Первак: «Николич может быть кандидатурой новых людей, которые заходят в «Спартак»

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Юрий Первак высказался относительно возможного назначения экс-тренера «Локомотива» Марко Николича на пост рулевого «красно-белых».

«Он уже понятный, в России поработал. А вот с испанским спортивным директором он не вяжется. Николич может быть кандидатурой новых людей, которые заходят в «Спартак». Зайти кто-то новый может», - приводит слова Первака Legalbet.

Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера «народной команды» занимает Гильермо Абаскаль. После 18 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 30 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице.