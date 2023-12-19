Полузащитник Никита Кривцов продолжит выступать за «Краснодар» в весенней части Российской премьер-лиги.

Как сообщает «РБ Спорт», лидер чемпионата России не получал ни одного предложения по игроку, и там никто не рассматривает вариант с его возможным уходом, а сам Кривцов полностью сосредоточен на выступлении за «быков».

Контракт 21-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллионов евро

В текущем сезоне Кривцов принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых смог поразить ворота соперников два раза.