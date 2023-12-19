Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кривцов не покинет «Краснодар» в зимнее трансферное окно слухи

19 Декабря 2023 • 12:16 Комментировать

Полузащитник Никита Кривцов продолжит выступать за «Краснодар» в весенней части Российской премьер-лиги.

Как сообщает «РБ Спорт», лидер чемпионата России не получал ни одного предложения по игроку, и там никто не рассматривает вариант с его возможным уходом, а сам Кривцов полностью сосредоточен на выступлении за «быков».

Контракт 21-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллионов евро

В текущем сезоне Кривцов принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых смог поразить ворота соперников два раза. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Никита Кривцов
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 19 Декабря
14:09 · Россия. Премьер-лига
Масалитин назвал две команды, которые разочаровали его в первой части сезона РПЛ
14:03 · Россия. Премьер-лига
Беленов - о результатах «Факела»: «Мы хорошо выполнили свою работу»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Дьяков считает, что раньше футболисты были сильнее
13:56 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Я раздражаю Аршавина? Днём и ночью ему надоедаю»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Краснодар» хочет усилить две-три позиции»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв считает, что Чалов не готов к европейскому футболу
13:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Нет ничего плохого в иностранных тренерах»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Карасёв - о матчах в снегопад: «Это не только решение одного судьи»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Факела» Якимов: «Говорили, что мы - главный претендент на вылет»
13:13 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин отреагировал на слова Одемвингие о расизме в «Локомотиве»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Перейра не перейдёт в клуб РПЛ зимой»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Кучаева прокомментировал новость об интересе «Балтики»
12:47 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нашёл усиление в полузащиту
12:31 · Россия. Премьер-лига
Горшков рассказал, почему Осинькин не подходит на роль главного тренера сборной России 1
12:23 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян не исключил уход из «Локомотива» зимой
Все новости
Рекомендуем