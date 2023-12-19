​Абаскаль одобрил кандидатуру форварда – но тренеру нужен ещё один

Слухи продолжают связывать «Спартак» с нападающим ИМТ Милошем Луковичем. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», рулевой московской команды Гильермо Абаскаль одобрил кандидатуру 18-летнего серба. При этом Луковича испанский тренер считает вариантом на перспективу. Источник отмечает, что Абаскаль в любом случае хочет подписать ещё одного игрока в нападение, причём этот игрок сразу должен стать конкурентом Александра Соболева.

Как известно, «Спартак» ушёл на зимние каникулы на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» московская команда отстаёт на восемь зачётных баллов.